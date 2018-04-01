  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم

10 صور للزعماء والملوك.. "رقم 5" الأكثر غرابة

محكمة النقض

النقض تؤيد إعدام "عسلية" فى قتل صاحب محمصة بالإسكندرية

محامي أحمد ماهر: المراقبة وسيلة تعذيب لموكلى

تعليق نارى من أحمد ماهر على الرقص أمام "اللجان"

عبدالله السعيد

قرار نهائي للخطيب بشأن عبد الله السعيد

لاشين إبراهيم

تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع تحذف خبرا حساسا عن السيسي

الرئيس السادات

قرار خطير اتخذه السادات بشأن زعيم " التكفير والهجرة"

إيهاب جلال: فوز المقاصة على الأسيوطى مستحق

تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

صورة الخبر

الحكومة مارست ضغوطا على الصحفيين الأجانب أثناء "الرئاسية"

داعش

"داعش" يشارك في كأس العالم بـ"قذائف الهاون"

في الاسكندرية..

القبض على مشرف مخازن لاختلاسه 12 مليون جنيه

قضايا وحوادث

القبض على
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

منطقة حرة جديدة لتوفير 14 ألف فرصة عمل

#

ضبط "مستريح" استولى على مليون و173 ألف جنيه من المواطنين

#

سقوط صاحب مصنع استولى على 1.5مليون جنيه من الموطنين

#

ضبط مسئول استولي علي 1.6 مليون جنيه من حساب عملى

رمضان

دار القضاء

حمادة هلال

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على مشرف مخازن استغل وظيفته وقام بإصدار تصاريح لإطارات بلغت قيمتها 12 مليون جنيه.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من "م م ع" 50 سنة محام، بصفته وكيلاً عن "ف س ع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة مصرية "ضد  م ا م" 49 سنة مشرف بمخازن شركة للإطارات، لاستغلاله طبيعة عمله والتزوير فى تصاريح خروج الإطارات من الشركة بأسماء شركات وهمية بلغت إجمالى المبالغ التى اختلسها 12 مليون جنيه.  

وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك
» ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟
» بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء
» صلاح: سعيد لتسجيلي هدفا بالقدم اليمني
» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي
» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"
» تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم
» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا
» كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء
» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام
» خطأ دبلوماسي يكلف أميرا بلجيكيا خفض راتبه سنة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX