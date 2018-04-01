تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

01 أبريل 2018 - 11:52 ص

يفكر الجهاز الفني بنادي الزمالك، في إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأول بالنادي، خلال مواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري.

ويسود اتجاه قوي للدفع بمحمد مجدي كظهير أيسر على حساب النيجيري معروف يوسف، لاسيما بعدما ظهر بمستوى جيد في المباريات الودية.

كما ارتفعت أسهم إسلام جمال بقوة للظهور لأول مرة في خط الدفاع على حساب محمود حمدي «الونش» أو محمود علاء، خاصة بعد الظهور السىء في مباراة ولايتا ديتشا الأثيوبي الأخيرة.

ويعود محمد الشامي للأضواء مجدداً حيث أنه من المحتمل تواجده في خط الهجوم ليساند باسم مرسي، خاصة أن الأبيض يعاني بشدة من العجز في هذا الجانب بسبب إصابة الثنائي نانا بوكو وكاسونجو كابونجو.