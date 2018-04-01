  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم

10 صور للزعماء والملوك.. "رقم 5" الأكثر غرابة

محكمة النقض

النقض تؤيد إعدام "عسلية" فى قتل صاحب محمصة بالإسكندرية

محامي أحمد ماهر: المراقبة وسيلة تعذيب لموكلى

تعليق نارى من أحمد ماهر على الرقص أمام "اللجان"

عبدالله السعيد

قرار نهائي للخطيب بشأن عبد الله السعيد

لاشين إبراهيم

تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع تحذف خبرا حساسا عن السيسي

الرئيس السادات

قرار خطير اتخذه السادات بشأن زعيم " التكفير والهجرة"

إيهاب جلال: فوز المقاصة على الأسيوطى مستحق

تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

صورة الخبر

الحكومة مارست ضغوطا على الصحفيين الأجانب أثناء "الرئاسية"

داعش

"داعش" يشارك في كأس العالم بـ"قذائف الهاون"

بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء

الصفحة الأخيرة

حمادة هلال
حمادة هلال

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. هدف صاروخي لـ "صلاح" بمرمى البرتغال

#

في المنام !!

#

الإعدام لشقيقة أبو عمر البغدادي زعيم القاعدة

#

ماذا قالت لميس الحديدي عن قرار حبس خيري رمضان؟

استكمل الفنان حمادة هلال تصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسل قانون عمر، في محيط دار القضاء.

ورصدت كاميرا" المصريون" بعض اللقطات الخاصة بالمسلسل والتي يرتدي فيها هلال ملابس السجن كما هو في أحداث المسلسل والتي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

و المسلسل من تأليف فداء الشندويلي  إخراج أحمد شفيق ومن بطولة حمادة هلال و إيمان العاصي و محسن منصور و حجاج عبد العظيم و  فاطمة ناصر، فتوح أحمد، إيهاب فهمي، ومصطفى أبوسريع.

شاهد الصور.. 






شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك
» ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟
» بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء
» صلاح: سعيد لتسجيلي هدفا بالقدم اليمني
» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي
» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"
» تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم
» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا
» كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء
» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام
» خطأ دبلوماسي يكلف أميرا بلجيكيا خفض راتبه سنة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX