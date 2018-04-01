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صلاح: سعيد لتسجيلي هدفا بالقدم اليمني

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عبر اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهجوم ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة، بعدما تمكن من إحراز هدف خلال المباراة التي أقيمت بالأمس أمام فريق كريستال بالاس، والتى حققت ليفربول الفوز بها بثنائية لهدف ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق «صلاح»، في تصريحات لقناة «بي إن سبورت»،  على الفوز قائلا «بالنسبة لي، أهم شئ هو النتيجة، فأنا أسعى دائمًا لمساعدة فريقي على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، في أي مباراة

وعن تسجيله للهدف بقدمه اليمنى، رغم اعتياده التسجيل بقدمه اليسرى خلال الموسم الجاري، قال «صلاح»: «لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي أن أسجل بقدمي اليمنى، ولكن في النهاية الكرة وصلت للشباك، وهذا هو الشىء المهم».


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