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توزيع 61522 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة بالقليوبية

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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن وصول دفعة جديدة من كارت فيزا برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة ولا يمتلكون ى نشاط تجارى

ومن جانبه أشار المحافظ إلى أن برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من القيادة السياسية ليضمن حياة كريمة للأسر الأكثر فقرًا وكبار السن ويستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشا ثابتا وفوق 65 عامًا ويتم صرف 350 جنيهًا للفرد بحد أقصى 3 أفراد في الأسرة و325 جنيه كحد أدنى للأسرة بدون أطفال و385 جنيها للأسرة بطفل واحد، موضحاً أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة الصرف الألى

وصرح عشماوى بأنه كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة القيام بتسليم 4197 كارت فيزا تكافل وكرامة على الإدارات الاجتماعية بالمحافظة حيث بلغت إجمالى كروت فيزا لمعاش تكافل 3858 وبلغ إجمالى كروت فيزا لمعاش كرامة 329 فيزا

وتجدر الإشارة إلىأان المحافظ قد قام بتسليم 57325 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة لمديرى إدارات التضامن الاجتماعى وبذلك يصبح إجمالى ما تم تسليمه حتى الآن 61522 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة

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