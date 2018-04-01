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أقباط المنيا يحتفلون بـ"أحد السعف"

قبلي وبحري

اعياد شم النسيم
اعياد شم النسيم

جمال زكى

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احتفالات

المنيا

أعياد الاقباط

تاميتت امنية

احتفل أقباط محافظة المنيا، اليوم الأحد، بأحد الشعانين أو ما يطلق عليه إعلاميًا بأحد السعف، حيث أقيمت الصلوات والقداسات داخل الكنائس والأديرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

 وفى مركز أبو قرقاق ترأس نائيب أسقف عام المنيا الصلوات والقداس نيابة عن النبا مكاريوس، كما شهد عدد كبير من  الكنائس والمطرانيات   مظاهر احتفال الأقباط  بأحد السعف والذى يوافق احتفال السيد المسيح بدخول القدس.

 كما شهدت الحدائق العامة والمتنزهات خروج المسيحيين الى كورنيش النيل لقضاء العيد أو الاجتفال

 ومن جانبه قال محافظ المنيا اللواء عصام البديوى إن المحافظة اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات الأمنية  لتأمين الاحتفال بأعياد شم النسيم  وعيد القيامة المجيد الذى يوافق يومى الأحد والاثنين المقبلين.

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