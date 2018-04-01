» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك

قام سائق توك توك بذبح شقيقه بسلاح أبيض "كاتر" في مشاجرة بينهما بسبب رفض المتهم تنظيف التوك توك الذي يعملان عليه بعد انتهاء ورديته وتم نقل المجني عليها وتوفى فور وصوله المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ بوقوع مشاجرة في شبرا الخيمة، بين شقيقين في الشارع وقيام أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض "كاتر" في رقبته وفر هاربا .

وتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد عصر رئيس المباحث وتبين أن مشاجرة نشبت بين شقيقين في الشارع أمام والدتهما أثناء قيام المتهم ويدعى "جابر ع" 18 عاما، باستيقاف التوك توك الذي يعمل عليه مع شقيقه فطلب منه الأخير تنظيف التوك بعد انتهاء ورديته فرفض لوجود خلافات بينهم حول إيراد التوك توك وصيانته.

ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها الأول بإخراج كاتر من ملابسه وطعن الثانى في رقبته وفر هاربًا فقام الأهالي بنقله إلى مستشفى ناصر العام ولقي مصرعه فور وصوله المستشفى وألقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة واعترف بارتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .