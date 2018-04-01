قرار نهائي للخطيب بشأن عبد الله السعيد

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أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رفضه لأي محاولات للالتفاف على قراره الخاص بعرض عبد الله السعيد للبيع.

وتدخل عدد من المسئولين، التهدئة، خلال الفترة الأخيرة من أجل التوصل لحل الأزمة بعد توقيع اللاعب الزمالك.

وتحدث هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الخطيب من أجل التوصل أجل الأزمة باعتبار اللاعب أحد العناصر المؤثرة في المنتخب الوطني الذىي يستعد للمشاركة في كأس العالم بروسيا "حسب الأهرام".

ورفض الخطيب فكرة بقاء اللاعب في الأهلي بعد عرضه للبيع خصوصا وأن هذا يعد تراجعًا عن مبادئ النادي بخلاف اهتزاز صورة مجلس الإدارة أمام الجماهير في حالة التراجع عن قرار بيع السعيد


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