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أهالي الخانكة يلقون "حرامية" المنازل علقة ساخنة

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تمكن أهالي سرياقوس مركز الخانكة بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين أثناء قيامهما بسرقة أحد المنازل وقام الأهالي بتلقينهما علقة ساخنة وربطهما على أحد أعمدة الإنارة بالطريق، وبحوزتهما عربة كارومحملة عليها عدد 2 أسطوانة غاز متوسطة الحجم وعدد 3 جنط سيارة وطلمبة مياه وعدد 2 دينامو سيارة وتسليمهم للشرطة.

كان قد تبلغ لمركز الخانكه بقيام الأهالي بضبط شخصين حال قيامهما بالشروع في السرقة من داخل أحد المنازل بناحية سرياقوس دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بضبط كل من "اسلام. ش. ع. ح" 22 سنة - عاطل ومقيم المطرية – القاهرة، و"رمضان. س. ر" 33 سنة - عاطل ومقيم المسلة الجديدة -المطرية – القاهرة والسابق اتهامه في 7 قضايا ( سرقة متنوعه – سلاح – سرقة بالإكراه ) آخرها القضية رقم 14518 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة – سرقة متنوعه.

وربطهما على إحدى أعمدة الانارة بالطريق، وبحوزتهما عربة كارو ودابة "حصان " محملة عليها عدد 2 أسطوانة غاز متوسطة الحجم وعدد 3 جنط سيارة وطلمبة مياه وعدد 2 دينامو سيارة.

بسؤال كل من: عبد النبي محمد 53 سنة - بالمعاش ومقيم سرياقوس – دائرة المركز، و محمد سيد 68 سنة - سائق ومقيم ذات الناحيه،  قررا بان المضبوطات حوزة المتهمان خاصتهما وانهما تمكنا من ضبط المتهمان حال شروعهما في السرقة.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفا بارتكاب الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5901 جنح مركز الخانكه لسنة 2018م،  وجار العرض على النيابة.


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