خبير: القوات المسلحة ألقت القبض على 350 تكفيريًا

01 أبريل 2018 - 01:26 م

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري وعضو مجلس النواب، إنه لم يتمكن من رؤية بيان القوات المسلحة رقم 17 حول العملية العسكرية الشاملة سيناء 2017، لافتًا إلى أنه تابع البيانات السابقة متابعة دقيقة وجميعها أتت في إطار تكليف سياسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية دعائمها ثابتة وتسير طبقًا للقانون والدستور.

وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن" عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن العملية سيناء 2018 شملت جميع المناطق الحدودية لتجفيف منابع دعم الإرهاب، مؤكدًا أن العملية ناجحة ونتائجها مبهرة، حيث تمكنت القوات المسلحة من القضاء على أكثر من 350 عنصر إرهابي، وتمكنت من القبض على آلاف العناصر الإرهابية، ونجحت في تطهير مناطق كثيرة من الإرهابيين، ونجحت في ضرب قواعد الإرهاب ومخازن الدعم اللوجيستي، ونجحت في تجفيف منابع دعم الإرهاب على المناطق الحدودية بتدمير جميع مركبات الدفع الرباعي والتي وصلت لـ 320 مركبة.

واستطرد أن تجفيف منابع الدعم جاء على عدة محاور منها منعهم من الحركة بتدمير المركبات، ومنعهم من الدعم المادي والمالي، من خلال السيطرة على الشواطئ البحرية التي يمكن أن يتسلل من خلالها أي عناصر تحمل دعم مادي، فضلًا عن تدمير زراعات المخدرات بنحو 20 فدان منتشرة في شمال سيناء، وهذا يؤكد العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والمخدرات.