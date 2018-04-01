النقض تؤيد إعدام "عسلية" فى قتل صاحب محمصة

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قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم "عادل عسلية" على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لاتهامه بقتل المجنى عليه يوسف لمعى صاحب محمصة "رويا بالإسكندرية"وتاييد حكم الاعدام.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدى نوارة وبإجماع الآراء بمعاقبة "عادل عسلية" بالإعدام شنقا، بتهمة ذبح صاحب محمصة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وترجع أحداث القضية إلى يناير الماضى، عندما قام المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، بذبح يوسف لمعى صاحب محمصة رويال فى منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، اعتراضًا على بيعه الخمور، وقام بالترصد له وانتظاره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، قام بذبحة من الخلف "مرتين"، وسجلت كاميرات المحل كل تفاصيل الواقعة، وتم القبض عليه مختبئًا فى منزل مهجور بمنطقة الرمل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.


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