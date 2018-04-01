10 صور للزعماء والملوك.. "رقم 5" الأكثر غرابة

01 أبريل 2018 - 02:25 م

تحظي صور الزعماء والملوك بقبول لدي الجماهير ، خاصة فيما يتعلق بالحياة الخاصة ، أو مراحل الطفولة والشباب.

المصريون تنشر 10 صور لمشاهير الزعماء والملوك تداولها النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تظهر صورا نادرة للحياة الملكية أو الزعماء وهم في مراحل عمرية مختلفة.

شاهد الصور:

1- الملك فاروق في صباه مع مدربه





2- تيرزا ماي في صغرها





3- الأميرة فوزية مع ابنتها شاهيناز من شاه إيران





4- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان





5- القذافي مع عبد ربه منصور هادي





6-الملك سلمان فى شبابه في القاهرة





7-الملكة صوفيا عندما كانت تدرس في الإسكندرية في الخمسينات





8- الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود في طريقهما إلى قصر عابدين





9- الملك فؤاد وسط حاشيته





10- باول فون هيندنبرغ .. آخر رئيس لألمانيا قبل استلام هتلر للسلطة



























