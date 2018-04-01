10 صور للزعماء والملوك.. "رقم 5" الأكثر غرابة

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تحظي صور الزعماء والملوك بقبول لدي الجماهير ، خاصة فيما يتعلق بالحياة الخاصة ، أو مراحل الطفولة والشباب.

المصريون تنشر 10 صور لمشاهير الزعماء والملوك تداولها النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تظهر صورا نادرة للحياة الملكية أو الزعماء وهم في مراحل عمرية مختلفة.
شاهد الصور:
1- الملك فاروق في صباه مع مدربه


2- تيرزا ماي في صغرها


3- الأميرة فوزية مع ابنتها شاهيناز من شاه إيران


4- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان


5- القذافي مع عبد ربه منصور هادي


6-الملك سلمان فى شبابه في القاهرة


7-الملكة صوفيا عندما كانت تدرس في الإسكندرية في الخمسينات


8- الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود في طريقهما  إلى قصر عابدين


9- الملك فؤاد وسط حاشيته


10- باول فون هيندنبرغ .. آخر رئيس لألمانيا قبل استلام  هتلر للسلطة














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