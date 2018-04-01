10 صور للزعماء والملوك.. "رقم 5" الأكثر غرابة

عبد القادر وحيد
تحظي صور الزعماء والملوك بقبول لدي الجماهير ، خاصة فيما يتعلق بالحياة الخاصة ، أو مراحل الطفولة والشباب.
المصريون تنشر 10 صور لمشاهير الزعماء والملوك تداولها النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تظهر صورا نادرة للحياة الملكية أو الزعماء وهم في مراحل عمرية مختلفة.
شاهد الصور:
1- الملك فاروق في صباه مع مدربه
2- تيرزا ماي في صغرها
3- الأميرة فوزية مع ابنتها شاهيناز من شاه إيران
4- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
5- القذافي مع عبد ربه منصور هادي
6-الملك سلمان فى شبابه في القاهرة
7-الملكة صوفيا عندما كانت تدرس في الإسكندرية في الخمسينات
8- الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود في طريقهما إلى قصر عابدين
9- الملك فؤاد وسط حاشيته
10- باول فون هيندنبرغ .. آخر رئيس لألمانيا قبل استلام هتلر للسلطة
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