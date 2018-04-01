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تقدم محمد عباس المحامى  ببلاغ عاجل للنائب العام يطلب فيه منع رجل الأعمال صلاح دياب من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره وبلغ كذلك ضد رئيس حي غرب القاهرة

وقال في بلاغه ان صلاح دياب يستأجر شقة بالدور العاشر بالعقار الكائن 3 شارع شجرة الدر بالزمالك، وضربا بكل القوانين واللوائح قام بتعلية كامل العقار وذلك ببناء 2 دور مخالف، قام حي غرب القاهرة ـ منطقة الإسكان بتحرير مخالفة مباني بدون ترخيص ضد المبلغ ضد وذلك لبناء جزء من الردود على يمين المصاعد بالجزء الخلفي للعقار عبارة عن أعمدة وكمرات حديدية وسقف صاج كاملة التشطيب ومسطح حوالي 100 م2 وانتهى إلى صدور قرار بوقف الأعمال المخالفة إعمالاً لنص المادة 39 ، 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ، وبتاريخ 2/10/2017 حرر محضر مخالفة أعمال ضد صلاح دياب وحرر محضر بذلك والذي أحيل للنيابة العامة والتي بدورها حركت جنحة مباشرة ضد دياب وطعن عليه بالاستئناف في القضية رقم 330 لسنة 2018 جنح مستأنف قصر النيل وكان ذلك بتاريخ 27/1/2018 وتأيد هذا الحكم لإهمال ورعونة دياب ، واستمرارا في الجبروت استكمل المباني على ذات العقار دون ترخيص بمساحة قدرها 800 م2 وأنشأ مصعد خاص به دون سكان العقار ودون الحصول على أي تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة ، وقد بلغت كل هذه المخالفات والقرارات لرئيس حي غرب القاهرة بوصفه الذي يقع في دائرته العقار موضوع البلاغ وكعادة رؤساء الأحياء لم يحرك ساكناً بل ضرب بكل هذه القرارات وبالأخص قرارات الإزالة بعرض الحائط في تحدي سافر لكل أجهزة الدولة متعللاً بأن صلاح دياب له نفوذ في جميع الأجهزة.

 وطلب مقدم البلاغ منع صلاح دياب من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومع رئيس حي غرب القاهرة في البلاغ المقدم .


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