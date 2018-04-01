جهود القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب لا ينكرها إلا حاقد

01 أبريل 2018 - 02:34 م

توجه اللواء هاني العناني، المحاضر بأكاديمية الشرطة، بالشكر للقوات المسلحة والشرطة على الجهود المستمرة في الحرب على الإرهاب في سيناء.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مجهودات القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب لا ينكرها إلا حاقد، ولا ينكرها إلا الجماعات الظلامية في مصر والعالم أجمع.

وتوجه بالتحية لشهداء الجيش والشرطة الذين يضحوا بأرواحهم يوميًا من أجل استقرار الوطن والتقدم والتنمية