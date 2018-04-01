  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:21 م
بحث متقدم
وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار مرض معدي بين تلاميذ بورسعيد

عبد العظيم

"خناقة" بين عبد العظيم والهوارى

جمال عبد الستار

عبد الستار عن احتفالية الإخوان: عشّش الشيطان في القلوب

النني لـ"كهربا": حبيبي يا أبو الكهاريب"

بث مباشر.. مباراة أرسنال وستوك سيتي

صلاح دياب يكشف حقيقة مداهمة مصانعه

منع صلاح دياب من مغادرة البلاد

الملك سلمان في شبابه

10 صور للزعماء والملوك.. "رقم 5" الأكثر غرابة

محكمة النقض

النقض تؤيد إعدام "عسلية" فى قتل صاحب محمصة

محامي أحمد ماهر: المراقبة وسيلة تعذيب لموكلى

تعليق نارى من أحمد ماهر على الرقص أمام "اللجان"

عبدالله السعيد

قرار نهائي للخطيب بشأن عبد الله السعيد

لاشين إبراهيم

تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

العناني:

جهود القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب لا ينكرها إلا حاقد

الحياة السياسية

هاني العناني
هاني العناني

منار شديد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. رسالة مهمة من جنود سيناء للمصريين

#

ماذا قال "الإبراشي" عن العملية العسكرية الشاملة بسيناء ؟

#

إلهام شاهين تطالب بتجديد الخطاب الديني

#

«الداخلية» تنشر قواتها في شوارع وميادين القاهرة

القوات المسلحة

العنانى

القضاء علي الارهاب

محاضر بأكاديمية الشرطة

توجه اللواء هاني العناني، المحاضر بأكاديمية الشرطة، بالشكر للقوات المسلحة والشرطة على الجهود المستمرة في الحرب على الإرهاب في سيناء.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مجهودات القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب لا ينكرها إلا حاقد، ولا ينكرها إلا الجماعات الظلامية في مصر والعالم أجمع.

وتوجه بالتحية لشهداء الجيش والشرطة الذين يضحوا بأرواحهم يوميًا من أجل استقرار الوطن والتقدم والتنمية


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك
» ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟
» بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء
» صلاح: سعيد لتسجيلي هدفا بالقدم اليمني
» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي
» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"
» تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم
» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا
» كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء
» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX