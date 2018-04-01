بث مباشر.. مباراة أرسنال وستوك سيتي

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يقدم موقع "المصريون" بث مباشر لمباراة ارسنال، الذى يلعب فيه اللاعب محمد الننى، وستوك سيتي الذى يضم رمضان صبحى  في الدوري الانجليزي

شاهد البث:

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