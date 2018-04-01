  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:21 م
بحث متقدم
وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار مرض معدي بين تلاميذ بورسعيد

عبد العظيم

"خناقة" بين عبد العظيم والهوارى

جمال عبد الستار

عبد الستار عن احتفالية الإخوان: عشّش الشيطان في القلوب

النني لـ"كهربا": حبيبي يا أبو الكهاريب"

بث مباشر.. مباراة أرسنال وستوك سيتي

صلاح دياب يكشف حقيقة مداهمة مصانعه

منع صلاح دياب من مغادرة البلاد

الملك سلمان في شبابه

10 صور للزعماء والملوك.. "رقم 5" الأكثر غرابة

محكمة النقض

النقض تؤيد إعدام "عسلية" فى قتل صاحب محمصة

محامي أحمد ماهر: المراقبة وسيلة تعذيب لموكلى

تعليق نارى من أحمد ماهر على الرقص أمام "اللجان"

عبدالله السعيد

قرار نهائي للخطيب بشأن عبد الله السعيد

لاشين إبراهيم

تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وزير الخارجية الأردني:

الانتخابات الرئاسية في مصر عبرت عن إرادة الشعب

الحياة السياسية

وزير خارجية الاردن
وزير خارجية الاردن

منار شديد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. أبرز 12 "تويتة" عن الانتخابات المصرية

#

"الرقص".. شعار الانتخابات في مصر

#

بث مباشر لثاني أيام الانتخابات الرئاسية

#

الانتخابات «تجديد للثقة» في الرئيس

انتخابات رئاسية

وزير الخارجية الأردنى

بمصر

أيمن الصفدي

علاقة الاردن

أعرب أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، عن شكره لحسن استقباله وكرم الضيافة، وما لقاه من استقبال طيب بمصر، متوجهًا للشعب المصرى بالتهنئة على الانتخابات الرئاسية التي عبرت عن إرادة المصريين، وعلى النجاح في إدارتها.

وأضاف "الصفدي"، مؤتمر صحفي له مع نظيره المصري، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العلاقة الأردنية المصرية قوية راسخة يرعاها زعيمين الدولتين، معربًا عن امله في مزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مشددًا على أن العمالة المصرية في الأردن بين أهلهم في بلدهم، وسيستمروا في الحصول على العناية الكاملة.

وأكد، أن انتصار مصر على الإرهاب هو انتصار للأردن، معلنًا دعم الأردن التام لمصر في حربها على الإرهاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك
» ماذا طلب البدري من الكابيتانو بعد تألقة اللافت؟
» بالفيديو والصور.. كواليس " قانون عمر" في دار القضاء
» صلاح: سعيد لتسجيلي هدفا بالقدم اليمني
» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي
» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"
» تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم
» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا
» كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء
» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX