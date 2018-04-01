الانتخابات الرئاسية في مصر عبرت عن إرادة الشعب

01 أبريل 2018 - 02:41 م

أعرب أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، عن شكره لحسن استقباله وكرم الضيافة، وما لقاه من استقبال طيب بمصر، متوجهًا للشعب المصرى بالتهنئة على الانتخابات الرئاسية التي عبرت عن إرادة المصريين، وعلى النجاح في إدارتها.

وأضاف "الصفدي"، مؤتمر صحفي له مع نظيره المصري، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العلاقة الأردنية المصرية قوية راسخة يرعاها زعيمين الدولتين، معربًا عن امله في مزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مشددًا على أن العمالة المصرية في الأردن بين أهلهم في بلدهم، وسيستمروا في الحصول على العناية الكاملة.

وأكد، أن انتصار مصر على الإرهاب هو انتصار للأردن، معلنًا دعم الأردن التام لمصر في حربها على الإرهاب.