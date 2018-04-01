موسم تطييب الخواطر بالأماني والوعود

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منذ عصر الفاطميون وإرتبطت الموالد التي يحتفل خلالها المصريون بأعياد ميلاد أولياء الله الصالحين، ومن ضمن طقوس تلك الموالد إضافة إلي المدائح والأناشيد، تُباع الحلوي والحمص وغيرها من المأكولات. والشخص الذي يعود إلي بيته دون أن يشتري الحمص بسبب الزحام أو نفاذ نقوده أو ضياعها، أو لأسباب أخري، يُقال عنه أنه "طلع أو خرج من المولد بلا حمص". وصار مثلاً يضربه الناس مصريون وفي بلدان عربية أخري لمن خرج من مهمة أو عمل أو مصلحة خالي الوفاض.
أثناء تصفحي لموقع جريدة الشروق اليوم لفت نظري خبر بالصفحة الأولي ومقال فهمت منهم أنهم موجهون إلي هؤلاء الذين خرجوا من المولد بلا حمص، الخبر يقول "عمرو أديب يطالب بتجهيز مرشحين لإنتخابات الرئاسة 2022، قائلاً إحنا مش أقل من بقية الدول". لكن الأستاذ عمرو تقريباً وطيلة فترة الإستعداد وحتي خلال عملية الإنتخاب الرئاسية الأخيرة كان له آراء وآراء أخري غير ذلك، حيث لم ينتقد الأسلوب الذي سلكه المجاملون أو المطبلون أو أصحاب المصالح وغيرهم بغشومية شديدة أثناء الأيام الثلاثة للإنتخاب والتي حدثت فيها مهازل لا تتناسب وحجم وقدر بلدنا مصر!!!. أما المقال فكان للأستاذ عماد الدين حسين عنوانه "إستعدوا لإنتخابات 2022 من الآن" وفيه ينصح ويحث ويرسم الخطط لكوادر الأحزاب من خلال قوادهم للإنتخابات الرئاسية المقبلة 2022 لأن الإستعداد حسب كلام الأستاذ عماد يحتاج سنوات. أسأل نفسي لماذا الآن يقال هذا الكلام؟ هل ذلك الإتجاه في التبرير يعتبر تعويض ولو بسيط-بديلاً عن الحمص- لهم في صورة هذا الحديث المتهافت والذي لن يغير من الأمور شيء، وغالبية قائليه يعلمون ذلك، إلا إذا كانوا يرغبون في تطييب الخواطر وتسكين الآلام.
دعاؤنا وأمنياتنا للسيد الرئيس بالتوفيق في فترة رئاسة ثانية، وكل ما نريده هو التوفيق في إختيار قيادات عليمة ورشيدة تنكر ذاتها ولا تبتغي من وراء المنصب مصالح شخصية تكون عندهم أهم من المصلحة العامة وتجمع حولها من هم أكثر علم وخبرة وحسن تصرف، ولا يكون هاجسهم إستبعاد الأكثر كفاءة خشية سرقة الأضواء منهم، لأن نجاح فريق العمل يصب في النهاية في صالح من يقود هذا الفريق، وفي الصالح العام بالعموم.

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