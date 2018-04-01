«الصحة» تكشف حقيقة انتشار مرض معد بين تلاميذ "بورسعيد"

01 أبريل 2018 - 04:20 م

أفادت وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأنه لا صحة لما تردد عن وفاة طفلة بمدرسة بورسعيد بمنطقة الزمالك، بمرض معد في مستشفى حميات إمبابة.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إن الطفلة المتوفاة (8 سنوات) قدمت إلى مستشفى حميات إمبابة، مساء الخميس 29 مارس محولة من أحد المستشفيات الخاصة في حالة متأخرة وتعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وتشنجات واضطراب بدرجة الوعي، وتم حجزها بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

كما تم توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات المطلوبة، وتبين ارتفاع كرات الدم البيضاء 27 ألفًا بينما المعدل الطبيعي يتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف، وتم تشخيص الحالة من قبل أخصائي العناية المركزة "تسمم دموي غير معد" وقدمت لها الرعاية الطبية إلى أن توفت الجمعة 30 مارس بقسم العناية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

في سياق متصل، قال أحمد خيري، المتحدث باسم الوزارة، إنه من خلال متابعة المدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة، تبين إصابة تلميذ آخر بارتفاع في درجة الحرارة وتم احتجازه بالمستشفى، وبالتواصل مع ولية أمره والمستشفى، أفادوا بأن التلميذ في حالة جيدة وخرج من المستشفى بعد الاطمئنان على صحته.

وشكل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، لجنة مكونة من فريق الطب الوقائي برئاسة الدكتور علاء عيد، للمرور على المدرسة، صباح اليوم، ومراجعة التهوية الجيدة بالفصول والنظافة العامة، بالإضافة إلى سحب عينات من مياه المدرسة والاطمئنان على الطلاب بالمدرسة ومراجعة ترددات الغياب، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.