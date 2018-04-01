  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
ضحية القيادي الإخواني

قيادة إخواني يبلغ الشرطة عن إخواني!

أحمد حسن وأبوتريكة

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

مسيرة العودة الكبرى في غزة

كواليس الاتصالات المصرية مع إسرائيل

محافظ الغربية مع المواطن

أول مكافأة لأحد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

مكرم محمد أحمد

إحالة رئيس تحرير «المصري اليوم» للتحقيق

تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب

اقتراح برلماني بإضافة«انتخابات 2018» للمناهج التعليمية

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

الجيش الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي: هذا العام سيشهد حربًا مدمرة

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار مرض معد بين تلاميذ "بورسعيد"

الحياة السياسية

وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى
وزارة الصحة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

القرموطي يكشف كارثة بمدارس الشيخ زايد

#

إجراء 90 عملية جراحية في قافلة طبية بأسوان

#

بالصور.. حقيقة زواج منة شلبي واحمد عز

#

بروتوكول لنقل أجهزة جامعة بورسعيد الطبية لدعم المستشفيات العامة

الصحة

التربية والتعليم

مدرسة

بورسعيد

الزمالك

أفادت وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأنه لا صحة لما تردد عن وفاة طفلة بمدرسة بورسعيد بمنطقة الزمالك، بمرض معد في مستشفى حميات إمبابة.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إن الطفلة المتوفاة (8 سنوات) قدمت إلى مستشفى حميات إمبابة، مساء الخميس 29 مارس محولة من أحد المستشفيات الخاصة في حالة متأخرة وتعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وتشنجات واضطراب بدرجة الوعي، وتم حجزها بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

كما تم توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات المطلوبة، وتبين ارتفاع كرات الدم البيضاء 27 ألفًا بينما المعدل الطبيعي يتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف، وتم تشخيص الحالة من قبل أخصائي العناية المركزة "تسمم دموي غير معد" وقدمت لها الرعاية الطبية إلى أن توفت الجمعة 30 مارس بقسم العناية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

في سياق متصل، قال أحمد خيري، المتحدث باسم الوزارة، إنه من خلال متابعة المدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة، تبين إصابة تلميذ آخر بارتفاع في درجة الحرارة وتم احتجازه بالمستشفى، وبالتواصل مع ولية أمره والمستشفى، أفادوا بأن التلميذ في حالة جيدة وخرج من المستشفى بعد الاطمئنان على صحته.

وشكل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، لجنة مكونة من فريق الطب الوقائي برئاسة الدكتور علاء عيد، للمرور على المدرسة، صباح اليوم، ومراجعة التهوية الجيدة بالفصول والنظافة العامة، بالإضافة إلى سحب عينات من مياه المدرسة والاطمئنان على الطلاب بالمدرسة ومراجعة ترددات الغياب، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»
» مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة
» إصابة 38 شخصًا في زلزال ضخم غرب إيران
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» مصرع 5عمال مصريين في حادث بالكويت
» "قضايا الدولة" تطلب 135 مليون جنيه تعويضًا من الجمارك
» السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري
» تأجيل محاكمة مالك وآخرين لجلسة الغد
» انفجار قنبلة غاز بأطفيح يسفر عن إصابات
» منع صلاح دياب من مغادرة البلاد
» سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX