«أردوغان» لـ«نتنياهو»: أنت إرهابي ومحتل

01 أبريل 2018 - 04:40 م

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا على أنه "إرهابي" ومحتل للأراضي الفلسطينية.

وجاءت تصريحات "أردوغان" هذه في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وأوضح "أردوغان" أن على "نتنياهو" الكف عن مناكفة المظلومين، ودعاه إلى التزام الصدق، مبيناً أنه لن يتلقى من تركيا رداً إيجابياً ما لم يكن صادقاً.

وتابع قائلاً: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها".

يذكر أن نتنياهو ادعى في وقت سابق أنّ القوات التركية المشاركة في عملية غصن الزيتون، تمارس الظلم ضدّ الأبرياء في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وفيما يخص عملية غصن الزيتون الجارية في الشمال السوري، أعلن "أردوغان" أنه تم تحييد 3844 إرهابيا منذ انطلاق العملية حتى اليوم.