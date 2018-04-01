وزير التموين:شنطة رمضان بدون«لحمة»

01 أبريل 2018 - 04:44 م

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شنطة رمضان التي يتم تجهيزها ضمن بروتوكول تم توقيعه مع وزارة الأوقاف لا يوجد بها لحمة.

وأوضح وزير التموين، خلال توقيع بروتوكول بين وزارتي التموين والأوقاف لتجهيز شنطة رمضان لـ400 ألف أسرة محتاجة على مستوى الجمهورية، أن البروتوكول يهدف لتوفير 2000 طن مواد غذائية لتجهيز شنطة رمضان، وتشمل 800 طن سكر، و800 أرز، و400 مكرونة، على أن يكون وزن الشنطة 5 كيلو، وتشمل 2 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، وكيلو مكرونة، لما يكفي 400 ألف أسرة.

وأضاف أن «البروتوكول يضمن إعداد قوائم بالمحتاجين بالمحافظات بما فيها محافظات الوجه القبلي، بحيث يتم إعداد 125 ألف طن الأكثر احتياجا لكل محافظة».