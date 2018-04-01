رئيس الأركان الإسرائيلي: هذا العام سيشهد حربًا مدمرة

01 أبريل 2018 - 04:47 م

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، إنه من المرجح اندلاع حرب مدمرة هذا العام ستأتي على حزب الله اللبناني، مستبعدًا تدخل إيران لنجدة حلفائها في المنطقة.

وتوقع الوزير الإسرائيلي، اندلاع حرب كبيرة مع حزب الله اللبناني في 2018، إلا أنه أشار إلى أن هذه الحرب في حال اندلاعها، لن تكون مثل سابقاتها، قائلًا: "إن كل ما يقع تحت استخدام حزب الله في لبنان سيدمر، من بيروت وحتى آخر نقطة في الجنوب". بحسب موقع "روسيا اليوم".