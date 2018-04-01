اقتراح برلماني بإضافة«انتخابات 2018» للمناهج التعليمية

01 أبريل 2018 - 04:58 م

اقترح تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، إضافة درس جديد في مناهج التاريخ واللغة العربية والتربية الوطنية يروي حكاية الشعب المصري الذي انتصر لكرامته ورفض محاولات قوى الشر، وخرج خلال أيام 26 و27 و28 مارس 2018 ليعيد تسطير تاريخ جديد وملحمة وطنية وقصة نجاح كبرى للحفاظ بها على ترابط وتماسك هذا الوطن أمام الطامعين، حسب قوله.

وجاء اقتراح النائب الذي تقدم به أمس للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي وجهه لكل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير التربية والتعليم.

وأشار عبد القادر، إلى أهمية إضافة مقترحاته في المناهج الدراسية على أن تهتم بتقديم التفاصيل الكاملة لما حققه الشعب المصري من إنجاز كبير لتعلم الأجيال الحالية والمقبلة حب الوطن والتفاني في مبدأ الوطنية، وكم كان هذا الشعب عاشقا لوطنه والمساهمة في تنمية حب الوطن والانتماء في الأجيال المقبلة.

وطالب وكيل لجنة الإعلام، المؤلفين والسيناريست، بضرورة الانتباه إلى هذه الملحمة الوطنية والشعبية، وصناعة الأعمال الفنية منها وتحويلها إلى مسلسلات وأفلام تروي بطولات المصريين وإنجازاتهم وصمودهم أمام محاولات التشويه والحروب الخارجية والنهوض بمصر.

على جانب آخر وجه النائب تامر عبد القادر، خالص الشكر والعرفان بالجميل لأبناء محافظته الوادي الجديد، التي اعتلت قائمة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية مقارنة بباقي المحافظات، موضحا أن هذا يعكس مدى الوعي السياسي والمجتمعي الذي يتمتع به أبناء الوادي الجديد.