المذهب الأشعري أعاد الناس إلى هدي الرسول

01 أبريل 2018 - 05:12 م

قال الدكتور عمار الطالبي أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إن "وحدة الأمة الإسلامية لن تتحقق إلا باتباع المنهل العذب، مذهب الإمام الأشعري الذي رجع بالناس إلى ما كان عليه هدي رسول الله وهدي الصحابة، والذي لا يكفر أحدًا ولا يفرض أحكامًا على أحد".

وأضاف خلال محاضرة اليوم الأحد بمقر بمشيخة الأزهر للتعريف "بمذهب الإمام الأشعري"، أن "العالم الإسلامي يشهد صراعًا كبيرًا، بسبب ما تمارسه الجماعات المتطرفة من تكفير وتهجير، حيث تبث أفكارها المسمومة في مجتمعاتنا، مستخدمة النصوص الدينية في غير سياقها الصحيح، بهدف إشعال نار الفتنة في صفوف المسلمين وتشتيت أفكارهم".

وتابع: "أننا لا يمكن أن نبقى في هذا الوضع الواهن الضعيف، بل يجب أن نعود بمجتمعاتنا للمنهج الوسطي"، معتبرًا أن "الجماعات الإرهابية هي الخطر الأكبر على المجتمعات، لأنها جاهلة بدينها، ولذا فإننا في حاجة ضرورية لتغيير حضاري ولمنهج جديد تتعدد غايته ووسائله".

ووجه الطالبي في ختام كلمته، الشكر للأزهر ولشيخه الدكتور أحمد الطيب، واصفًا الأزهر بأنه "القلعة الشامخة التاريخية العظيمة، التي يشع نورها على العالم الإسلامي من أرض مصر كنانة الله في أرضه، والتي بها حمى الله الأمة الإسلامية، وهو ما يلقي على الأزهر مسئولية كبيرة في مواجهة الجماعات المتطرفة لحماية الأمة من أفكارها المسومة وذلك باعتباره إرث الحضارة الإسلامية".

حضر المحاضرة الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد العاطي عباس، أستاذ العقيدة والفلسفة، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقليوبية، ولفيف من أئمة ووعاظ الأزهر وعدد من الأئمة الوافدين.









