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مصرع 5عمال مصريين في حادث بالكويت

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حادث الكويت
حادث الكويت

عبدالراضي الزناتي

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لقي 5 عمال مصريين مصرعهم في حادث بالكويت، اليوم، نتيجة تصادم أتوبيسين على مسافة نحو كيلومترين من قاعدة جابر الأحمد العسكرية.

وكشفت وسائل إعلام خليجية، أن 5 عمال مصريين من بين ضحايا حادث الأتوبيسين الذى وقع صباح اليوم الأحد بدولة الكويت.

كان قد لقى 15 عاملاً مصرعهم، كانوا يعملون فى القطاع النفطى بالكويت اليوم الأحد، بعد اصطدام حافلتين كانتا تقلانهم قُرب مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.

ونقل موقع "24" الإخبارى الإماراتى عن مدير العلاقات العامة فى الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير، قوله إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية ويعملون فى شركة "برقان" النفطية.

من جهتها قالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن جنسيات القتلى تتوزع بين الهندية بـ 7 قتلى، والمصرية 5، وبالباكستانية 3، إضافة إلى إصابة مواطن كويتي، وهنديين.




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