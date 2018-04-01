المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

01 أبريل 2018 - 05:24 م

فاز بدون حملة أو مشاركة رسمية والأمر يظهر تراجع شعبية الرئيس



لنتخيل ماذا سيقول السيسي لمنافسه المكتسح؟

تحت عنوان: "هكذا يحتج المصريون... محمد صلاح رئيسًا للجمهورية"، قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إن "أكثر من مليون مصري رفضوا التصويت سواء للرئيس عبدالفتاح السيسي أو منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، واختاروا بدلاً منهما محمد صلاح نجم كرة القدم المصري والعالمي، رئيسًا للجمهورية، احتجاجًا ضد النتائج المتوقعة بفوز السيسي وغياب المتنافسين".

وأضافت: "من الصعب القول أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت بمصر الأسبوع الماضي كانت دراماتيكية أو تميزت بالإثارة والتوتر، فمرشح المعارضة كان سياسيًا مغمورًا ومجهول وفوز الرئيس الحالي كان مضمونًا منذ البدء ومن اللحظات الأولى للسجال الانتخابي".

وتابعت: "بطريقة تميزت بالعراقة والأصالة المصرية قرر أكثر من مليون مواطن الاحتجاج ضد القمع السياسي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والالتفاف والاتحاد حول مرشح لم يكن لأحد أن يتوقعه، ألا وهو نجم كرة القدم المحلي والعالمي محمد صلاح".

وأشارت إلى أن "صلاح الذي يلعب بنادي إنجليزي، تحول إلى نجم بارز بمصر بعد تسجيله العديد من الأهداف والتي أدخلت بلاده، الدولة ذات الإنجازات الكروية الضئيلة، إلى كأس العالم، الذي ستجرى مبارياته في روسيا هذا العام".

وأوضحت أن "المصوتين بالانتخابات وضعوا علامة (إكس) على بطاقة الاقتراع فوق اسمي كل من المرشحين السيسي وموسى، وكتبوا في أسفل البطاقات اسم لاعب كرة القدم البارز، لقد نجح صلاح في الفوز بكمية أصوات كاسحة أكثر من المرشح المعارض الذي لم يحظى إلا بــ 600 ألف صوت فقط، صلاح فاز بدون حملة انتخابية أو مشاركة رسمية في السابق، أو حتى إعلان عن نيته الترشح، الأمر الذي يظهر إلى أي درجة وصلت شعبية الرئيس الحالي وطريقة إدارة السياسية".

وأوضحت أنه "في الوقت الذي يستعد فيه السيسي لولاية ثانية بمنصب الرئيس، يستعد صلاح كي يلعب بالنيابة عن وطنه في كأس العالم بروسيا، هذا الأمر بدون شك سيقود إلى لقاء بينه وبين السيسي، ويمكننا أن نتخيل ماذا سيقول الرئيس المصري للاعب الكرة النجم، أو بعبارة أخرى، للرجل المنافس الناجح والمكتسح انتخابيًا، محمد صلاح".

وبعنوان: "مفاجأة في الانتخابات ..لاعب ليفربول يصل للمركز الثاني"، قالت صحيفة "معاريف العبرية، إنه "على الرغم من أن اسمه لم يكن في القوائم الانتخابية، إلا أن أكثر من مليون مواطن أعطوا صوتهم ومنحوه للاعب كرة القدم محمد صلاح، الذي نجح في هزيمة المرشح موسى مصطفى موسى".

وأضافت: "صلاح فاز بالمركز الثاني في الانتخابات الرئاسية، حيث كتب أكثر من مليون مصري اسم ملك الأهداف الرياضية فوق بطاقات التصويت، بدلا من اختيار السيسي أو موسى".

وأشارت إلى أن "نسبة التصويت تسببت في حالة من الإحباط وخيبة الأمل في أوساط السلطات المصرية، وذلك بعد حملة التعبئة والحشد الكبيرة لحث المواطنين على التصويت، والتي تتضمن أيضا رقصات وأغاني في أماكن عديدة، فقد 34.2 % هم الذين زاروا لجان الانتخابات".

وختمت: "غالبية المصوتين كان من المسنين، بينما لم تشارك الأكثرية الشبابية في تلك الانتخابات المحسومة سلفا، في وقت تم إبعاد كل المنافسين من خوض السجال".