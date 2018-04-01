عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

01 أبريل 2018 - 05:25 م

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، باحات الحرم القدسي الشريف، اليوم الأحد، تحت حراسة أمنية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بمناسبة "عيد الفصح اليهودي"، حيث يقومون بتأدية طقوس دينية داخل الحرم القدسي، الأمر الذي أثار استفزاز حراس المسجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة منذ 3 أيام لتأمين دخول المستوطنين اليهود إلى باحات الحرم القدسي، حيث تحولت مدينة القدس وبلدتها القديمة، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.