البحرين تعلن اكتشافها أكبر حقل نفطى في تاريخ البلاد

01 أبريل 2018 - 05:33 م

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين اليوم الأحد، عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ البلاد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، "إن اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي أعلنت عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق".

وقالت اللجنة: "بتوجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قامت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف، وقد أسفرت هذه الأعمال إلى التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين".

ولفتت، إلى أن الحقل الجديد المكتشف يحتوي على كميات من النفط الصخري الخفيف تقدر بأضعاف حقل البحرين، وأن هذا الاكتشاف يعتبر الأول منذ 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في البحرين.

وأضافت: "الحقل الجديد سيساهم في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية على مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها أمام الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية".