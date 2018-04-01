أول مكافأة لأحد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

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حصل المواطن عثمان محمد فريخ المقيم بقرية قطور البلد التابعة لمركز قطور محافظة الغربية، على أول مكافأة من المحافظ لمشاركته في الانتخابات الرئاسية، ونظرًا لحالته الإنسانية.

وزار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المواطن في منزله فى منزله ، وذلك لتقديم الشكر له على قيامة بواجبه نحو وطنه وإصراره على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية رغم ظروفه الصحية وصعوبة حركته.

وخلال الزيارة أصدر محافظ الغربية تعليماته بسرعة إعادة بناء منزل المواطن فى أسرع وقت، كما وافق المحافظ على إنشاء كشك خاص بالمواطن ليكون مصدر دخل له ولأسرته.

ورافق المحافظ النائب خالد مصباح عضو مجلس النواب واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة قطور.





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