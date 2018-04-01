فلسطين تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية

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إسرائيل

فلسطين

الجامعة العربية

اجتماع طارئ

يوم الارض

طالبت دولة فلسطين، اليوم الأحد، الجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بشأن "الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرات الأرض".

وأوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن بلاده تقدمت بمذكرة للجامعة العربية، لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بخصوص جرائم إسرائيل واستخدامها القوة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات يوم الأرض، وفقًا لوكالة "الأناضول".

ولم تصدر الجامعة ردًا رسميًا حولها حتى الآن.

وأمس السبت، قال سفير فلسطين بالقاهرة، في بيان، إن إسرائيل تنفذ "مجازر وحشية" بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "مسيرات العودة" تأكيد لرفض أية مساومات تمس اللاجئين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل "مسئولياته أمام ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي الجمعة، على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياء للذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 17، وإصابة 1479 شخصًا.

ونكّست السفارات الفلسطينية الأعلام على مقارها، تنفيذًا لإعلان الرئيس محمود عباس، يوم حداد وطني على أرواح شهداء الأرض.

"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال لمساحات واسعة من الأراضي.


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