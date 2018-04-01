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إصابة 38 شخصًا في زلزال ضخم غرب إيران

عرب وعالم

زلزال
زلزال

خالد الشرقاوي

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إيران

اصابة

زلزال

أصيب 38 شخصًا على الأقل، جراء زلزال ضرب محافظة "كرمتشاه" بغرب إيران بقوة 5,3 درجة على مقياس ريختر.

أعلن المتحدث باسم سلطات الطوارئ فى إيران اليوم الأحد، عن إصابة 38 شخصًا على الأقل جراء الزلزال الذى ضرب محافظة "كرمتشاه" بغرب البلاد بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر.

ووقع مركز الزلزال على بعد 9 كيلومترات من مدينة "سربل ذهاب" غرب إيران، وذلك حسبما ذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكى.

وكانت المنطقة ذاتها قد تعرضت لزلزال فى نوفمبر الماضى بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة آلاف آخرين.


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