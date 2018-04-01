» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!

01 أبريل 2018 - 06:00 م

الأخت الغالية الحبيبة الدكتورة أميمة.. أطال الله عمرك وبارك بك..

أرسل إليك من إحدى الدول العربية، فكم أحب الشقيقة مصر وأعشق المصريين، وكم أحبك دكتورة أميمة وأدعو لك عند كل رد أقرأه لك على كل مشكلة!.

ودت أن أحكي لك عن سر كبير في قلبي ينغص عليّ حياتي منذ سنوات..

فأنا سيدة 34 عامًا متزوجة وأم لطفلتين.. لي أخت أصغر منى وأجمل منى بكثير، أختيرت لتمثل بلدنا بلقب ملكة الجمال الأولي، وأنا رغم جمالى المتواضع بالنسبة لها، إلا أننى كنت مصابة منذ صغري بحرق بالغ في وجهى برقبتى، جعل نفسيتى معقدة جداً، وازدادت عقدتي النفسية كلما رأيت أختى الجميلة والكل يدللها ويمتدح جمالها وتحديدا والدي ووالدتى..

ومنذ حوالي 15 عامًا قرر شيطاني في إحدي المرات إيذائها أو التخلص منها، لا أدري! ، فكانت معتادة على صعود السلم الخشبي المتحرك بالمنزل لمكان مرتفع جداً عندنا به خزينة ملابس موسمية تسمى عندكم كمصريين (سندرة)، وبعد صعودها إليها قمت بوضع قشور الموز تحت أرجل السلم حتى تقع اختى، وبالفعل سقطت وسقط فوقها السلم وهى إلي الآن لا تستطيع الحراك بسبب شلل أصابها، ومن يومها وأنا أشعر بذنب رهيب يؤرق حياتى كلها، وكل لحظة أتوقع حدوث مكروه لبناتى أو من إحداهن للأخري بسبب ما فعلته أمهم بخالتهم..

سيدتي.. أعلم أنك ستقولين عنى أنني مجرمة، وحتما لن أجد عندك حلاً لأن عقاب الله لي أنى أظل أتعذب، ولكن صدقينى كتبت لك حتي أشعر بنوع من الراحة التي أنشدها، وصدقينى أيضاً فعندما فعلت ما فعلته لم أكن أتمنى موت أختي ولا أدري لماذا فعلت هذا بها؟! لماذا عذبت أمي قبل وفاتها حزناً عليها وأشعر أنني من قتلتها قهراً؟! معذبة وأموت كمداً علي حال أختي.

(الرد)

بالفعل ما فعلتيه بأختك يعد جريمة كبيرة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد، بل هو شروع في قتل ويحمل عدة جرائم في القانون المصري.

ولن أخلي طرفك تماماً من المسئولية، ولكنى أثق تماماً، أنك لو وضعت وقتها أو الآن موضع فداء لأختك في موقف آخر بقلبك وعقلك معاً لافتديتيها بنفسك، ولكن ما حدث كما ذكرتِ أنه فعل شيطاني، غلبك فيه الشيطان ودفعك لإيذاء أختك بعدما وسوس لك ومحي إرادتك العقلية..

وكل ما أنصحك به حالياً حتى تهونى على نفسك، أن تستغفري الله كثيراً لعله يغفر لك ويعفو عنك وعن أختك المسكينة، ويشفيها، ولن أغض الطرف هنا عن مسئولية والديك آنذاك، فهما "سامحهما الله ورحمهما" كانا سبباً بالغاً في إثارة غيرتك تجاه أختك، ولم يعدلا في تدليلكما، ولم يراعيا شعورك وأنت تعانين من آلام نفسية عميقة بسبب التشوه الذي أصاب وجهك وأنت صغيرة، كذلك أختك نفسها لم تراع مشاعرك، بل اشتركت في مسابقة لملكات الجمال (والتى لا أري لها أى معني أو داع تلك المسابقات الفارغة اللعينة!) مما أثار حفيظتك وغيرتك تجاهها أكثر وأحبطك نفسياً حد الجريمة..

وهنا لا أبرر لك فعلتك الشنعاء، ولكن في الواقع الجميع مسئول عما حدث، وهذا عزائي الوحيد لك، وليس معنى كلامي أن أبرر لك أو لغيرك أن يفعل ما يشاء بغيره ويحدث به ما يحدث بسبب الغيرة أو الحقد أو لأى سبب كان! بل إننى أجدها مناسبة مهمة لتحذير كل من تسول له نفسه أو شيطانه ـ والعياذ بالله ـ القيام والعزم على إيذاء شقيقه أو أخيه في الله، لأنه سيكون هو النادم والخاسر الأول..

أؤكد ضرورة ديمومة استغفارك لله كثيراً، ثم حاولي أن تعوضي أختك ما تسببتِ أنتِ في حدوثه لها، عن طريق تكثيف خدمتك لها أفضل خدمة والتخفيف والترويح عنها وإخراجها من جو المنزل للتنزه على فترات قريبة قدر استطاعتك، وحاولي أن تبحثي لها عن علاج خارج مدينتكم أو بلدكم لعلك تجدين لها جراحة متطورة تعيد إليها الحركة بأمر الله تعالي، تصدقي عنها بنية شفائها، لازميها أنت وبناتك قدر استطاعتكن وحاولي أن تغيري من نفسيتها الحزينة وتبهجيها بشتي الوسائل.. ولا تنقطعي عن الدعاء لها بالشفاء التام والعاجل، وكذلك أنا سأدعو لها ولك كما أحببتينى في الله، وأدعو جميع من يقرأ أن يدعو لكما ولى معكما .. وإن أتيحت لك الفرصة والإمكانيات بعد علاج اختك، فاسعي إلى عملية تجميل لوجهك ورقبتك حتى تستقرين نفسياً أنت الأخري.

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مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل.. وفضلا..أى رسالة يشترط فيها الرد فقط عبر البريد الإلكتروني فلن ينظر إليها..فالباب هنا لا ينشر اسم صاحب المشكلة، ونشرها يسمح بمشاركات القراء بأرائهم القيمة، بالإضافة إلي أن الجميع يستفيد منها كتجربة فيشارك صاحبها في ثواب التناصح.

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