«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

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مصر

عودة

أحمد حسن

ابوتريكة

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب الوطني السابق، أن النجم محمد أبوتريكة، زميله السابق في المنتخب وأسطورة النادي الأهلي، لن يعود للقاهرة قبل يوم 18 إبريل الجاري.

وقال "حسن"، إن عقد "أبوتريكة" مع شبكة قنوات "بي.إن سبورت"، التي يعمل بها، لا يزال مستمرًا ولم ينته، كما تردد مؤخرًا.

وتابع خلال برنامج "في التمانيات"، الذي يقدمه على إذاعة "إنرجي": "حدثت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكنني تأكدت بأن عقده مستمر ولم يتخذ قراره النهائي بالعودة إلى مصر".

وأكد "حسن" "أن أبوتريكة، سيفكر في العودة، حال صدور حكم لصالحه يوم 18 إبريل الجاري، ورفع إسمه من على قوائم الإرهاب".


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