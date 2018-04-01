  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
لقطة من احتفالية الإخوان بمرور 90 عاما على إنشائها

ثورة غضب تعصف بـ «الإخوان» بسبب «تسعينية الجماعة»

عنان وجنينة

هل مصر مقبلة على انفراجة بإطلاق «أبوتريكة» و«عنان» و«جنينة»؟

المنشقون عن الإخوان

ترك الإخوان ليس كفرًا

قصر الاتحادية

مفاجأة حول قصر الاتحادية الرئاسي

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تحت قصف الخارج بسبب «الرئاسية»

المهندسة نادية لطفي محافظ البحيرة

حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين

أحمد حسن وأبوتريكة

«الصقر» يفجر مفاجأة عن عودة «أبوتريكة» لمصر

الدعوة

هجوم ناري لابنتي المرشد الحالي والسابق ضد قيادات «الإخوان»

صلاح

المصريون يختارون «محمد صلاح» رئيسًا للجمهورية

«أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا

بالصور.. «أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا

ليوم 15 إبريل..

تأجيل إعادة محاكمة 39 متهمًا في أحداث المنيا

قبلي وبحري

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»

#

اليوم.. إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا

#

تأجيل إعادة محاكمة 42 متهمًا في «أحداث قسم مطاي»

#

اليوم.. نظر محاكمة 25 متهمًا في أحداث عنف المنيا

عنف

احداث

تأجيل

متهمين

محافظة المنيا

قررت اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا إلى جلسة الخامس عشر من إبريل الجارى من لاستكمال المرافعة.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة تعذر لها الاستماع لأقوال الشهود ومرافعة الدفاع لعدم حضور المتهمين من محبسهم تزامنًا مع أعياد الأقباط  والقضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب فى 4 قضايا وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشار المصدر، إلى أن 11 متهمًا فى أحداث ابو قرقاص و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا و17 متهمًا  فى أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية، قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبد غيابيًا بحق المتهمين المدانين اليوم قبل أن يتم لقبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» فى هذه الحالة.. ينتقل "صلاح" إلى ريال مدريد
» بالصور.. «أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا
» دولة عربية تقرر إخصاء المتحرشين
» مقتل مسئولين صوماليين بتفجير في العاصمة مقديشو
» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» «هنية» يكرم الطفل الذي أشعلت صورته مواقع التواصل
» البحرين تعلن اكتشافها أكبر حقل نفطى في تاريخ البلاد
» فلسطين تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية
» إسرائيل تنشر قبتها الحديدية قرب غزة خوفًا من «حماس»
» مذيع بـ«ماسبيرو» يحصل على شهادة مزورة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب