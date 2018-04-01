بالصور.. جولة لمدير أمن المنيا على الكنائس

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قام اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، بعدة جولات تفقدية شملت المرور على دور العبادة ( كنائس – مطرانيات ) لمتابعة الخدمات الأمنية المعينة والأمن الإداري التابع للكنائس لمتابعة قيامهم بمهامهم في تأمين المترددين.

وطالب مدير الأمن، بتوسيع دائرة الاشتباه واليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين المترددين وذلك في إطار احتفالات المسيحيين بـ"أحد الشعانين" وعيد القيامة والمقرر إقامته  يوم الأحد المقبل يليه عيد "شم النسيم".


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