"مجلس الدولة" عن غرامة الانتخابات: شائعات تروج لها قوى الشر

01 أبريل 2018 - 06:52 م

قال المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن ما تتداولته بعض المواقع الإخبارية من إجراء مداخلة عبر تليفزيون أو إذاعة "بي بي سي" أو أي تصريح بشأن غرامة المتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة خبر عار عن الصحة ولا أساس له.

وأضاف "دكروري"، أنه لم تجر أي مداخلة مع القناة المشار إليها أو مع غيرها من المواقع أو الصحف، مشددًا على أنه "لم يدل بأي تصريح أو حوار وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد القناة، وضد من انتحل شخصيته".

وأهاب نائب رئيس مجلس الدولة، بالمواقع الإخبارية المختلفة التي نشرت هذا الخبر، أن تنشر التكذيب تحقيقًا للمصداقية وألا تنساق وراء "الشائعات التي تروج لها قوى الشر في البلاد".