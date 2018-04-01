محافظ المنيا يشهد نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم

01 أبريل 2018 - 06:56 م

شهد عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، فعاليات المباراة النهائية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بين فريقي مركز شباب مطاى ومركز شباب بني مزار والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة على ملعب نادي المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان، حيث حصد مركز شباب مطاى المركز الأول في التصفيات النهائية، ليصعد بذلك الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني للمشاركة في بطولة الجمهورية.

وطالب المحافظ، الفرق الفائزة بالأداء الجيد ورفع اسم المحافظة، وأكد ضرورة الاهتمام باللاعبين وتوفير كل ما يلزم لهم لإعدادهم بالشــكل اللائق والمناسـب لتحقيـق المزيد من الانجازات، وأعلن عن دعمه ورعايته لجميع الألعاب وليس كرة القدم فقط، لتحقيق اكبر قدر من الانجازات في كل الألعاب.

وفى ختام الفعاليات، سلم المحافظ الفرق الفائزة ميداليات البطولة موجهاً اللاعبين بالاستمرار في تحقيق الفوز في المباريات القادمة.