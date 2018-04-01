"أحمد حسن" يدرس التراجع عن الاعتزال

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أحمد حسن

الاعتزال

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب الوطني السابق، أنه يدرس التراجع عن الاعتزال، خلال الفترة المقبلة.

وقال "حسن"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يفكر جديًا في العودة من الاعتزال خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي المخضرم، من الاعتزال رفقة المنتخب الإيطالي.

كان "حسن"، 42 عامًا، قد اعتزل كرة القدم، قبل أن يتولى تدريب نادي بتروجت، في يوليو 2015، فيما رحل عن تدريبه في ديسمبر من نفس العام.

وسبق لـ"حسن" أن لعب في 184 مباراة دولية رفقة المنتخب الوطني، ويحمل بالفعل الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، برصيد 4 مرات.


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