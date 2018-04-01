» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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فلسطين

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اصابة

أصيب 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مساء اليوم الأحد، بأن أحد المصابين فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من فقدان حاسة السمع، وهو مصاب بشكل خطير جراء تلقيه رصاصة في الرأس، خلال مواجهات وقعت مع مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي شرقي "خانيونس".

وأكدت الوزارة، أن الإصابات الأخرى بين طفيفة ومتوسطة، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في قطاع غزة.


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