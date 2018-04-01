» مقتل مسئولين صوماليين بتفجير في العاصمة مقديشو

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حركة الشباب

قتل اثنان من مسئولي الإدارة الإقليمية في منطقة بنادر، بهجوم نفذته "حركة الشباب" الصومالية، مساء السبت،  بالمنطقة الواقعة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن تفجيرا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم جندي من الأمن وإصابة خمسة مدنيين.

وفي غضون ذلك، شنت الحركة، هجوما على قاعدة عسكرية تابعة لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM ) في مدينة بولومرير على بعد 120 كلم جنوبي البلاد.

وأكد مسئول في القوة، أن القوات تمكنت من صد الهجوم، قائلا: "حاولوا (حركة الشباب) مهاجمة قاعدة تابعة لـ(AMISOM )، لكنهم فشلوا في ذلك، وتصدت لهم القوات".

وبحسب مواقع محسوبة على "حركة الشباب"، فإن أكثر من 50 جنديًا من القوات الأوغندية، لقوا حتفهم في الهجوم على القاعدة، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

ولم تؤكد قيادة القوات الأفريقية مزاعم "حركة الشباب" عن مقتل أفراد من جنودها.

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