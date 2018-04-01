تظاهرات بـ"تل أبيب" ضد تصعيد الجيش في غزة

01 أبريل 2018 - 07:37 م

تظاهر المئات من الإسرائيليين اليساريين، مساء الأحد، في مدينة تل أبيب، رفضًا للتصعيد العسكري الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية (رسمية)، أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب الجيش بوقف التصعيد الذي ينتهجه ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود غزة منذ أيام، وإيجاد حل سياسي والبدء بعملية السلام فورًا.

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وكان الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، عندما فتح الجيش الإسرائيلي النار عليهم، ما أدى إلى استشهاد 17، وإصابة 1479.

وطالبت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، تمار زندبرج، بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث غزة.

وقالت في بيان أمس، إن الجيش الإسرائيلي، أطلق النار الجمعة على متظاهرين "عُزل"، كما ظهر في مقاطع مصورة يطلق النار على "ظهور" المتظاهرين.

وأمس السبت، نكّست السفارات الفلسطينية الأعلام على مقارها، تنفيذاً لإعلان الرئيس محمود عباس، يوم حداد وطني على أرواح شهداء الأرض.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.