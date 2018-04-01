«الديهي» لـ«صلاح دياب»:«الفلوس مش بتصنع أخلاق»

01 أبريل 2018 - 07:56 م

زعم الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس التحرير الحقيقي لجريدة "المصري اليوم" هو رجل الأعمال صلاح دياب، موضحًا أن كل كلمة يتم نشرها في الصحيفة لابد أن تمر على صلاح دياب أولاً.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن صلاح دياب كان من الطبقات المتوسطة، وفي عهد الحكم العسكري أصبح من الطبقات الغنية، موجهًا حديثه لـ"دياب" "الفلوس مش بتصنع أخلاق ولا مبدأ".

وأكد "الديهي"، أن ما يحدث الآن في جريدة "المصري اليوم" خطيئة يتحمل رجل الأعمال صلاح دياب، منوهًا بأن لن يستطيع أحد لوي ذراع الدولة المصرية.