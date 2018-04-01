بالصور.. أول محجبة تصل لنهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا

01 أبريل 2018 - 08:01 م

وصلت، ماريا محمود (20 عامًا)، وهي طالبة علم نفس، إلى الدور النصف النهائي في مسابقة ملكة جمال إنجلترا، مما يجعلها أول محجبة تصل إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال إنجلترا.

وتعد ماريا، من أبرز المشاركات في المسابقة، حيث أعلنت في تصريحات إعلامية لها أنها تفكر في عدم المشاركة في جولة ملابس السباحة التي ترتدي فيها المتسابقات "البكيني" حيث لم تحدد قرارها، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

فيما وعدت بارتداء لباس السباحة "البوركيني"، وهو الخاص بالمحجبات، خلال فعاليات المسابقة التي تقتضي بارتداء لباس البحر.

وأشارت، إلى أنها تريد تغيير الصورة السلبية عن المسلمين في الغرب وتمثل التعدد الثقافي.