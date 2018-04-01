» فى هذه الحالة.. ينتقل "صلاح" إلى ريال مدريد

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الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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ريال مدريد

ليفربول

جاريث بيل

صلاح

قال موقع " le10sport " الصادر بالإنجليزية، والمهتم بالتنقلات الصيفية للاعبى  البريميرليج، عقب أداء محمد صلاح  لموسم رائع مع ليفربول، إنه "سيكون فى مرمى ريال مدريد، لكن المرينجى فى الوقت الراهن لا يبدو أنه على استعداد للقيام بكل هذه الأشياء المجنونة".

وأضاف الموقع، فى تقريره، أن المشكلة بالنسبة لليفربول هى أن ريال مدريد إذا  قرر الاستغناء عن النجم الويلزى، جاريث بيل، هذا الصيف، فإن "صلاح" سيكون هو البديل المثالي.

وأوضح الموقع، أن كلاهما سريعان، ويسجلان أهدافًا بكثرة، لذا أعتقد أن مدريد يمكن أن يذهب فى اتجاه التعاقد مع الفرعون المصري، محمد صلاح، لتعويض عن مهارة "بيل" فى الملعب.

وفى السياق ذاته، يعتقد لاعب أرسنال السابق، بول ميرسون، أن محمد صلاح، لديه المهارات والإمكانيات المثالية ليخلف جاريث بايل فى ريال مدريد، فإن المرينجى سيواجه بعض الصعوبات فى هذا الأمر".

وذكر الموقع، أن ريال مدريد، قرر فى وقت لاحق الانسحاب من  صفقة "صلاح"، وفقا لمعلومات من صحيفة "ديلى اكسبرس"، نقلاً عن مصادر إسبانية.

وتابع الموقع أن المرينجى يعيش ثورة حاليًا، لكن الثمن "المبالغ" فيه الذى طالب به ليفربول لبيع محمد صلاح قد هدأ من أجواء المنافسة على المهاجم الإفريقي، منوهًا بأن الريدز يريدون جعل "صلاح" أغلى لاعب فى التاريخ، بمطالبتهم 220 مليون دولار للاستغناء عنه.



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