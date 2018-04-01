لاعب يعتزل كرة القدم ليصبح ممثلًا إباحيًا

01 أبريل 2018 - 09:19 م

فسخ ديفيد لوفينيلا، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، عقده مع نادي كالتشيو بورنيغليانو، والذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي ليدخل إلى عالم تمثيل الأفلام الإباحية.

وانضم لوفينيلا إلى أكاديمية سيفريدي هارد في العاصمة الهنغارية، بودابست، في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم اختياره بين ثلاثة آلاف مشارك.

وغير اللاعب الإيطالي اسمه إلى "ديفيد مونتانا"، ليدخل عالم الأفلام الإباحية بهذا الاسم، وقد قال في أحد تصريحاته "يقولون إنني مهيئ لأكون ممثلا جيدا".