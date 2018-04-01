بالفيديو.. هكذا خسرت عائلة سعودية 20 مليون ريال

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السعودية

النصب

خسارة

20 مليون ريال

الفوركس

كشف مواطن سعودي، عن قصة عائلته التي خسرت ثروتها، وتقدر بحوالي 20 مليون ريال.

وقال المواطن الذي يدعى سعيد الجويبر، وهو أحد متضرري تجارة العملات، إن عائلته خسرت ثروتها في تداول العملات "الفوركس"، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

وأضاف الجويبر خلال لقائه ببرنامج مذاع على القناة السعودية الأولى قائلاً: "اتصل علي شخص يتحدث عن الشركة التي يعمل بها، وسألت عن الشركة ووجدت زملائي وأقاربي والعوام مشتركين لسنوات في الشركة، فبدأت بـ100 ألف ريال".

وتابع" أخذت المبلغ الذي جمعته عائل الجويبر الوالد والإخوان، والمقدر بـ20 مليون ريال كرأسمال للتداول في الشركة، وبعدها اختفت الشركة نهائيا".

واستكمل الجويبر "جاءني اتصال من السفارة السعودية في أذربيجان بعدما ذهبت للشرطة والنيابة؛ لأن التحويلات كانت على الشركة في جورجيا، ونصحوني بأن يتولى محامٍ القضية، لكن وضع العائلة لا يسمح بذلك".

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