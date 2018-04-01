رسالة نارية من ممدوح حمزة لـ«السيسى»

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السيسي

ممدوح حمزة

رسالة

وجه الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه فيها بتغيير آليات الحكم وبعض من عاداته والإفراج عن مسجونين وإلغاء أحكام الإعدام والتركيز على الجوانب الاقتصادية.

وكتب "حمزة" على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر "تويتر": "إلي عبد الفتاح السيسي: الإنكار لن يفيد.. والشعب لن يصدق إعلام الأجهزة بل أصبحوا نكتة بايخة ومسار سخرية.. الفرصة الوحيدة هو تغيير أدوات وآليات الحكم والبعد عن العالم المسرحي مثل حلق الحاجة زينب والمحروسة في القناة والسجادة الحمراء للسيارة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "إلي عبد الفتاح السيسي (1) سيبك من البكاء.. سيبك من الطفل اللي ملبسينه كاكي ونازل حض فيه.. سيبك من تقبيل رأس الست المسنة وتعديها الشارع.. سيبك من الدرجات.. لا تحدث الشعب وتعطيه ظهرك.. لا تقل أنتم يا مصريين وقل نحن المصريين.. لا ترتجل كلام أو خطب لأن أخطاءك كثيرة.. لا تسترجع آيات من الذاكرة"، حسب قوله.

وأضاف في تغريدة ثالثة: "إلي عبد الفتاح السيسي (2): أفرج عن كل المظلومين وأقصد جميعهم.. ورجع للناس فلوس الكفالات.. ألغي جميع أحكام الإعدام وحولها إلي اأي حكم آخر لأننا في فترة صعبة.. أترك السلطات الآخري لتعين رؤسائها.. سيبك من تجارة العقارات"، وفقًا لما جاء في نص التغريدة.

واختتم تغريدته قائلًا: "ركز في: مياه النيل/ميزان المدفوعات/الإنتاج/التضخم/عجز الميزانية".


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