فاتورة الشريحة الثالثة لصندوق النقد ستكون «الأصعب»

01 أبريل 2018 - 09:58 م

قال الكاتب الصحفي عماد أديب، إن "الفاتورة الثالثة الخاصة بشريحة صندوق النقد الدولي هي الأغلى، والناس بمعجزة وعظمة شديدة تعاملت مع الشريحة الأولى والثانية".

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام جرايد"، على قناة "العاصمة": "الشريحة الثالثة بعد 90 يوميًا، وعلى كل شخص أن يسأل هل يستطيع الناس تحمل فاتورة إصلاح أخرى".

وتابع: "أهم شيء في الأربع سنوات إصلاح القادمة، أن تكون فاتورة استحقاق صندوق النقد الدولي لها أثر قليل على الشعب المصري، وأن الرئيس السيسي قادر على ذلك باعتباره الحامي".