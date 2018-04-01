"التضامن": صرف معاشات 1.4 مليون مستفيد

01 أبريل 2018 - 10:42 م

تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عمليات صرف المعاشات الأحد، واطمأنت على سير عملية صرف المعاشات بيسر ودون شكوى منذ الصباح، حيث تجرى عملية المتابعة على امتداد اليوم من خلال اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.



وأوضحت الوزيرة في بيان، أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى الساعة الرابعة عصرًا مليونا و433 ألفا و580 قائما بالصرف من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصارفات الآلية بإجمالي مليار وتسعمائة وأربعة وأربعين مليونًا وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعين جنيهًا.

