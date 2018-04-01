» ترامب: الحدود الأمريكية المكسيكية تزداد خطورة

01 أبريل 2018 - 10:44 م

غرّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الأول من أبريل الجاري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنه لن يتم إبرام صفقة لإضفاء الصبغة القانونية على صغار المهاجرين المعروفين بـ«الحالمين» في البرنامج المعروف باسم (داكا) وأعلن أن الحدود الأمريكية المكسيكية تزداد خطورة.



وبعد أن سجّل ترامب تهنئة بعيد القيامة على موقع التدوينات القصيرة، أتبعها بالقول: «ضباط حماية الحدود لا يُسمح لهم بأداء مهامهم على الحدود بسبب تلك القوانين الليبرالية (الديمقراطية) السخيفة مثل قانون الاحتجاز ثم الإفراج. الأمور تزداد خطورة. قوافل قادمة. لا بد أن يلجأ الجمهوريون للخيار النووي لإقرار قوانين مشددة الآن. لا اتفاق (داكا) بعد اليوم».

