  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:44 م
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب": هذا الأمر الخطير أهم من انتخابات الرئاسة

محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"

رئيس تحرير "المصري اليوم" يفتح النار على "الوطنية للإعلام"

عماد أديب

فاتورة الشريحة الثالثة لصندوق النقد ستكون «الأصعب»

سيف الإسلام القذافي

تفاصيل مخطط «سيف الإسلام» للترشح لرئاسة ليبيا

المهندس ممدوح حمزة

رسالة نارية من ممدوح حمزة لـ«السيسى»

السيسي

لماذا يصمت «السيسي» إزاء دعوات تعديل الدستور؟

لقطة من احتفالية الإخوان بمرور 90 عاما على إنشائها

ثورة غضب تعصف بـ «الإخوان» بسبب «تسعينية الجماعة»

عنان وجنينة

هل مصر مقبلة على انفراجة بإطلاق «أبوتريكة» و«عنان» و«جنينة»؟

قصر الاتحادية

مفاجأة حول قصر الاتحادية الرئاسي

الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تحت قصف الخارج بسبب «الرئاسية»

ترامب: الحدود الأمريكية المكسيكية تزداد خطورة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سلطان: تخيل أن هذه الصورة العارية نشرت بدولة عربية

#

ترامب يتراجع 200 مركزًا على قائمة "فوربس"

#

تدخل الإمارات لإنجاح «ترامب» بالرئاسة الأمريكية

#

كلينتون لترامب: «الروس قادمون»

غرّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الأول من أبريل الجاري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنه لن يتم إبرام صفقة لإضفاء الصبغة القانونية على صغار المهاجرين المعروفين بـ«الحالمين» في البرنامج المعروف باسم (داكا) وأعلن أن الحدود الأمريكية المكسيكية تزداد خطورة.
وبعد أن سجّل ترامب تهنئة بعيد القيامة على موقع التدوينات القصيرة، أتبعها بالقول: «ضباط حماية الحدود لا يُسمح لهم بأداء مهامهم على الحدود بسبب تلك القوانين الليبرالية (الديمقراطية) السخيفة مثل قانون الاحتجاز ثم الإفراج. الأمور تزداد خطورة. قوافل قادمة. لا بد أن يلجأ الجمهوريون للخيار النووي لإقرار قوانين مشددة الآن. لا اتفاق (داكا) بعد اليوم».
?كما هدد ترامب بالقضاء على اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا)، الذي يجري التفاوض عليه الآن مع المكسيك وكندا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعب بالدستور فتنة ولعب بالنار

جمال سلطان

لماذا "تهكم" الإخوان على السلفيين؟!

محمود سلطان

الحديث المبكر عن تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال سائقي التاكسي عن أزمة "أوبر وكريم" ؟
» "المسلماني": مدير المخابرات الأمريكية لا ينام
» حكم قضائي بعزل وحبس محافظ البحيرة عامين
» آخر ما قاله "أديب" عن تعديل الدستور لـ"السيسي"
» لماذا لا يباع الأهلي والزمالك والإسماعيلي لرجال أعمال؟
» الكشف عن أسباب وفاة طالبة بمدرسة في بورسعيد
» قتلت أمي لغيرتى من "ملكة الجمال"!
» ترامب: الحدود الأمريكية المكسيكية تزداد خطورة
» سر غلق حساب "ترامب" على "تويتر"
» فى هذه الحالة.. ينتقل "صلاح" إلى ريال مدريد
» بالصور.. «أردوغان» بالزي العسكري على حدود سوريا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان
الجماعة الإسلامية
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح