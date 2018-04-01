» الكشف عن أسباب وفاة طالبة بمدرسة في بورسعيد

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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أسباب وفاة تلميذة مدرسة بورسعيد بالزمالك، التي وقعت إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قائلًا إن الطفلة المذكورة 8 سنوات قدمت إلى مستشفى حميات إمبابة، مساء الخميس الموافق 29 مارس، محولة من أحد المستشفيات الخاصة في حالة متأخرة وتعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وتشنجات واضطراب بدرجة الوعي، وجرى احتجازها بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات المطلوبة.
وأضاف «عيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، الأحد، أنه تبين ارتفاع كرات الدم البيضاء لـ27 ألفًا، بينما المعدل الطبيعي ما يتراوح ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف، وتشخيص الحالة من قبل إخصائي العناية المركزة «تسمم دموي غير معدٍ» وقدمت لها الرعاية الطبية إلى أن توفيت يوم الجمعة الموافق 30 مارس بقسم العناية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.
وأكد «عيد» أن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، شكل لجنة مكونة من فريق الطب الوقائي للمرور على المدرسة، اليوم، الأحد، ومراجعة التهوية الجيدة بالفصول والنظافة العامة، بالإضافة إلى سحب عينات من مياه المدرسة والاطمئنان على الطلاب بالمدرسة ومراجعة ترددات الغياب، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

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